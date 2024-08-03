Kadınları darp eden iki saldırgan yakalandı

Olay iddialar göre İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. İddialara göre; üç kız kardeş yan masadan gönderilen şampanyayı kabul etmeyip hesaplarını ödeyerek mekandan ayrılmak istedi ve mekan sahipleri tarafından darp edildi. İddialara göre kapı önünde mekan sahibi tarafından önleri kesilen mağdurlara "Oturun adamlarla işte… Hesabı zaten az verdiniz. Yollamam sizi" denildi. İddiaların gerçek dışı oldulu da öne sürülürken detaylı inceleme başlatıldı. Mekanda geçmişte de benzer olayların yaşandığı iddia edildi. Olay sosyal medyaya yansıyınca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla operasyon yapıldı.

TOPLAMDA 25 SUÇ KAYITLARI VAR

Beyoğlu İlçesi Ömer Avni Mahallesi'ndeki mekanda yaşanan olayda incelenen kamera görüntülerinden mağdur kadınları darp ettikleri tespit edilen M.M.D. ve V.T. gözaltına alındı. M.M.D.'nin farklı suçlardan 13, V.T.'nin ise yine farklı suçlardan 12 suç kaydı olduğu ifade edildi. İki saldırgan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Kasten Yaralama" ve "Cinsel Taciz" suçlarından adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşanan ilgili "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz. Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir" açıklamasını yaptı. Olayla ilgili yapılan açıklamada ise "Olayın meydana geldiği eğlence yerinde kadın mağdurların cep telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada iş yeri çalışanlarınca hesap getirilerek iş yerinin kapanacağının söylendiği, iş yeri çalışanları ile aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı anlaşılmıştır" denildi.