İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: "Beyoğlu'nda eğlence mekanında kadınları darp eden şahıslar yakalandı" | Video
Beyoğlu'nda bulunan bir eğlence mekanında iki kadın, mekanın kapatıldığını söyleyerek çıkmalarını isteyen çalışanlar tarafından darp edilmesine ilişkin şüphelilerin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
SUÇ DOSYASI KABARIK OLAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
O ana ilişkin görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, mekanın güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. İncelenen görüntülerde kadınları darp edenlerin M.M.D. ve V.T. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüpheliler 2 Ağustos günü yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden M.M.D.'nin 13, V.T.'nin ise 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette ki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'kasten yaralama' ve 'cinsel taciz' suçlarından adli makamlara sevk edildi.
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA DUYURDU
Olayla ilgili X hesabından paylaşımda bulunan İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün gönderisini alıntılayarak, 'Gereği yapıldı, kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir' ifadelerini kullandı.
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