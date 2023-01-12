Kadınların gücü her yerde

İzmir'de yaşayan Burcu Aşkın babası ile 7 yaşında sanayiye araçlarını tamir ettirmek için gittiğinde "bu mesleği yapacağım" dedi. 20 yıldır İzmir'de oto tamir ustası olarak çalışıyor. Mesleğine olan sevgisi eğitim hayatıyla devam etti. Burcu Aşkın, "Ben tabuları yıktım ve kadınlarımızın sayısı bu meslekte artsın" dedi ve çalışmasını SABAH'a anlattı.

"Araç ustasıyım ve aynı zamanda otomotiv mühendisiyim. Hem alaylı hem de mektepliyim. 7 yaşındaydım ve o yaşta başladım ben araç ustası olacağım demeye. Yıllarca hem okudum hem de çalıştım. Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi Motor Teknolojisi bölümünü bitirdikten sonra Ege Üniversitesi Otomotiv Teknolojisinden mezun oldum. Otomotivde çıkabileceğim en üst seviyeye çıkmalıyım diyerek Pamukkale Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bitirdim. Erkeklerin yaptığı her işi ben de yapıyorum. Mesleğimde kadınların da yer alması iyi olurdu."

TAMİR İÇİN GELENLER ŞAŞIRIYOR

Araçlarını tamir ettirmek için gelen kişiler ile arasında geçen diyalogu anlatan Burcu Aşkın şöyle ifade etti: Çok şaşırıyorlar alışık olmadıkları bir durum tabii ki. 'Gerçekten aracımı siz mi yapacaksınız? Anlar mısınız ki siz?' diyorlar. Araçlarını yaptıktan sonra çok memnun kalıyorlar.

"KADINLARIMIZ BU MESLEKTE ARTSIN"

Burcu Aşkın kadınlara da önemli mesaj verdi: Kadınlarımızın sayısı bu meslekte artsın. Ben tabuları yıktım ve yapabileceklerine onlar da inansınlar, yılmasınlar mücadele etsinler. Ne iş yaparlarsa yapsınlar bilmeliler ki mesleğin cinsiyeti olmaz ustası olur.