Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? 2026 Diyanet takvimi ile bin aydan daha hayırlı o gecenin tarihi

Maneviyatın zirveye ulaştığı, rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir sure ile onurlandırılan bu gece, müminler için ibadet fırsatı sunuyor. 2026 yılı dini takviminin netleşmesiyle birlikte, Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan o muazzam gece de belirlenmiş oldu. Kış aylarının serin atmosferinde, camilerin dolup taşacağı, ellerin semaya açılacağı Kadir Gecesi'ne dair tüm detaylar şöyle:
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı 2026 yılı dini günler takvimine göre Kadir Gecesi şu tarihte idrak edilecek:
Kadir Gecesi Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi
Hicri Karşılığı: 26 Ramazan 1447'yi 27 Ramazan'a bağlayan gece.
Kadir Gecesi, İslam inancında meleklerin yeryüzüne indiği, tan yeri ağarana kadar esenliğin hüküm sürdüğü bir gecedir. Bu geceyi özel kılan temel unsurlar şunlardır:
Kur'an'ın İnişi: Yüce kitabımız bu gece indirilmeye başlanmıştır.
Bin Ay Hükmü: Yapılan ibadetler, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır.
Kaderin Yazılması: İslam alimlerine göre, bir sonraki yıla kadar cereyan edecek olayların ve rızıkların taksimi bu gece melekler tarafından kaydedilir.
Kadir Gecesi Kur'ân'da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur'ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir. (el-Kadr, 97/1) Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.
Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a (r.a.); İbn Mes'ud'un (r.a.), 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.'" (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179 [762])
Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti'l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır. (Buhârî, Fazlu leyleti'l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]) Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.