Kağıt toplayıcısının 9 yıl hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, olay 9 Ekim'de öğle vakti, trafiğin yoğun olduğu saatte meydana geldi. İran uyruklu kağıt toplayıcısı Ferhad Omranifar, dar sokakta kağıt topladığı hurda aracını bırakınca trafiğin aksamasına yol açtı. Yoldan geçemeyen ticari araç sürücüsü Şeyhmus Aykurt, Omranifar'dan yol istedi.

"BURADAN TIR GEÇER"

Kağıt toplayıcısı ise "buradan tır geçer" diye cevap verdi. Yaşanan tartışmada kağıt toplayıcısı Ferhad Omranifar, 60 cm uzunluğundaki döner bıçağı ile Şeyhmus Aykurt'u yaraladı. Sol kolundan ağır yaralanan Aykurt, şikayetçi oldu. İddianamede, Aykurt'un yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı, Omranifar'ın da suçunu kabul ettiği aktarıldı. Savcılık, döner bıçaklı saldırganın 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.