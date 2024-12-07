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Giriş Tarihi: 7.12.2024 18:44 Son Güncelleme: 7.12.2024 19:11

Kağıthane’de Malatya Rüzgarı: 6’ncı Geleneksel Malatya tanıtım günleri başladı

Kağıthane Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu’nun iş birliğiyle düzenlenen 6’ncı Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri, Hasbahçe Mesire Alanı’nda büyük bir coşkuyla başladı. Pazar gününe kadar devam edecek etkinlikte, Malatya’nın eşsiz kültürel mirası, coğrafi işaretli kayısısı, yöresel lezzetleri, el işlemeleri ve halk oyunları ziyaretçilerle buluşuyor.

SABAH
Kağıthane’de Malatya Rüzgarı: 6’ncı Geleneksel Malatya tanıtım günleri başladı

Etkinlik alanında kurulan stantlarda Malatya'ya özgü kağıt kebabı, kavurma, içli köfte, analı kızlı ve lahmacun gibi geleneksel tatlar yoğun ilgi görüyor. Ayrıca, el yapımı ürünler ve kültür sergileriyle Malatya'nın tarihi ve zenginlikleri ziyaretçilere aktarılıyor. Halk oyunları gösterileri ve özel yarışmalar ise etkinliğe renk katıyor.

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI MEVLÜT ÖZTEKİN'DEN DESTEK MESAJI

Etkinlik hakkında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Malatya Tanıtım Günleri ile sadece Malatya'nın değil, Anadolu'nun kültür mozaiğini Kağıthane'mize taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Malatya'nın eşsiz lezzetleri ve kültürel değerlerini hemşehrilerimize sunmak için bu tür organizasyonlara her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Herkesi bu güzel etkinliğe davet ediyorum" dedi.

"HERKESİ MALATYA TANITIM GÜNLERİ'NE BEKLİYORUZ"

Malatya Dernekler Federasyonu Başkanı Yılmaz Durmuş ise, "Kültür standımızda Malatya'nın tarihini ve zenginliklerini tanıtırken, ürün standlarımızda kayısı, tarhana, kuru üzüm gibi eşsiz lezzetleri sergiliyoruz. Ayrıca, düzenlediğimiz kayısı yarışması büyük ilgi gördü ve birinci olan ürün altın ile ödüllendirildi" ifadelerini kullandı.

MALATYA'DAN GELEN ÖZEL LEZZETLER

Malatya'dan katılan esnaflardan Özcan Kaya da, Hekimhan cevizi, Arapgir üzümü, Pütürge dutu ve köpük pestil gibi Malatya'ya özgü aromalı ürünleri tanıtarak, "İstanbul'daki tüm misafirlerimizi Malatya'nın eşsiz lezzetlerini tatmaya davet ediyoruz" dedi. Malatya'nın zengin kültürünü ve eşsiz tatlarını deneyimlemek isteyen herkes, 6'ncı Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'ni pazar gününe kadar ziyaret edebilir.

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Kağıthane’de Malatya Rüzgarı: 6’ncı Geleneksel Malatya tanıtım günleri başladı
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