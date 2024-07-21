Kahraman anneanne

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza 14 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeki 73 yaşındaki Metin İşgören'in içinde eşi, kızı ve iki torununun bulunduğu otomobil, D400 Karayolu Aşağı Işıklar Merkez Sokak yan yol kenarındaki DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Metin İşgören kaza yerinde hayatını kaybetti. Eşini kaybeden 64 yaşındaki Melek İşgören ağır yaralanmasına rağmen son anda otomobilin kapısını açarak kızı İçten Demir ile torunları 5 yaşındaki Ayaz Yalın Demir ve 9 yaşındaki Zeynep Demir'i boğulmaktan kurtardı.Melek İşgören o anları SABAH'a anlattı. Anneanne Melek İşgören, kazanın yaşandığı pazar günü kızı ve torunları ile birlikte bir yakınının düğününe gittiklerini söyledi. Torunumun uykusu gelince düğünden erken ayrılmak zorunda kaldıklarını da belirten İşgören, "Eşim Metin İşgören kestirme yola saptı. Yol bir anda bitti. Kızım İçten Demir 'Baba orda yol yok' dedi. Eşim frene bastı. Araba bu sırada kanala uçtu. Araç ters döndüğü için kızım ve torunlarım üstüme geldi. Bir elimle torunlarımı tuttum. Diğer elimle önce camı, sonra kapıyı açtım. Bu sırada bir kişi geldi. Önce beni sonra sıra ile torunlarımı ve kızımı çıkardı. Aracın içinde kızım ve torunlarımı tutmasaydım durum çok kötü olabilirdi. Bizi kanaldan çıkaran kişi eşimi kurtarmak için çok uğraştı. Kapıyı açtı. Emniyet kemeri bağlı olduğu için çıkartamadı. En son bıçakla kemeri kesti. Eşimi çıkardı ancak çok zaman geçmişti. Eşim hayatını kaybetti."