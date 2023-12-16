Kahraman doktor arkadaşlarını kurtarmış

Konya'nın Kadınhanı ilçesinin Karakaya Mahallesi Konya Caddesi üzerinde geçtiğimiz yıl 23 Mart tarihinde meydana gelen olayda, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Şakir Öcal (45), Keramettin Turhan (48), Musa Akdoğan (36), Fazlı Şafak (43), Şakir Çetin (20) ve Kazım Yerebasmaz (44) yaralandı. Musa Akdoğan ve Keramettin Turhan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Karşı grupta yer alan Şakir Öcal ise yaralı olarak İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. Olayın hemen ardından hastaneye gelen öldürülen Keramettin Turhan'ın oğlu Nurettin Turhan (25) doktorlar müdahale ettiği sırada Öcal'ın kafasına doğru peş peşe 4 el ateş ederek öldürdü.

'KAHRAMAN DOKTOR ARKADAŞLARINI DA KURTARMIŞ'

Hastanedeki saldırı anında doktor Furkan Berktaş'ın saldırganın silah olan elini tutarak daha fazla kişiye zarar vermesinin engellediği öğrenildi. Nurettin Turhan'ın 04.31'de koşarak acilden içeri girdiği, Şakir Öcal'a travma odasında müdahale yapan doktor ve hemşirelerin orada bulunduğu esnada Öcal'ın başına eğilerek bir şeyler söyledikten sonra belinden çıkarttığı tabanca ile 4 el ateş ederek Öcal'ı başından vurup, öldürdüğü, bu esnada hemşirelerin travma odasından kaçtıkları, doktor Furkan Berktaş'ın Nurettin Turhan'ın bileğinden tutarak acil müdahale odasından dışarıya doğru ittirdiği ve sağlık görevlilerinin hemşire odasına kaçtıkları ve kendilerini oraya kilitledikleri öğrenildi.

CEZA YAĞDI

Dosya kapsamında 4'ü tutuklu 9 sanık Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Keramettin Turhan (48) ve Musa Akdoğan'ı (36) öldürdüğü belirlenen Kazım Yerebasmaz'a 'kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' indirimleri ile 36 yıl, 6136 sayılı kanuna muhalefetten 1 yıl, 'kasten yaralama' ve 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından ise 8 ay 7 gün hapse çarptırıldı. Husumetlisini doktorların müdahale ettiği sırada sedyede öldüren Nurettin Turhan ise 'kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' indirimi ile 15 yıl, 'kasten yaralama', '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından da 2 yıl 11 ay 7 gün hapse mahkum edildi.

Diğer 7 sanıktan Mustafa Büyükyılmaz, Ali Ahmet Çiftçi, Fazlı Şafak, Şakir Çetin ve Ahmet Fatih Ayhan tüm suçlamalardan beraat etti. Arif Teke, 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve yer değiştirme' 1 yıl 3 ay, Mehmet Yıldırım, 'Silahla kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Tutuklu Mehmet Yıldırım ve Mustafa Büyükyılmaz'ın da salıverilmesine hükmedildi.