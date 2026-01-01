Kahvehanede ‘oyun’ cinayeti

Adana'da 27 Aralık'ta Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde kahvehane işleten Kafur U., oyun oynamaya gelen Tolgahan Akyüz ile arkadaşı Berdan Balsak'ı işyerine almadı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İşyerinin üst katından tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı. Silahlardan çıkan kurşun ve saçmalarla ağır yaralanan Akyüz ile Balsak, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadılar. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kafur U.'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi belirledi. Yapılan operasyon sonucunda Kafur U. ile birlikte 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 4 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Cinayetle biten kavganın Kafur U.'nun iki arkadaşa, "Sizin hasımlarınız var. Buraya girip çıkmanız bizi de tehlikeye düşürüyor. Size oyun yok" demesi üzerine çıktığı öğrenildi. 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.