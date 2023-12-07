Kalamış Parkı’nda şantiyeye isyan

Kadıköy Belediyesi, Fenerbahçe Kalamış Atatürk Parkı'nda yaklaşık 3 ay önce çalışma başlattı. İş makinesi ile parkın bir bölümündeki yeşil örtüyü kaldıran belediye alanı şantiyeye çevirdi. Bu duruma tepki gösteren çevre sakinleri, parkta eylem yaptı. Ağaçlarının kesilmesine, parka amacı dışında inşaat yapılmasına, betonlaştırılmasına karşı çıkan vatandaşlar, Kadıköy Belediyesi'nden kendilerine yeterli açıklama yapılmamasını eleştirdi.Vatandaşlar adına basın açıklaması yapan Toprak Erdoğan, "Üzülerek söylemek zorundayız ki; defalarca yaptığımız başvuru ve uyarılara kayıtsız kalınmış ve yeterli bir proje sunulmadan ve ihale yapılmadan Kalamış Parkı'nda, betonlaştırma, ağaç kesme çalışmaları, etkinlik meydanı adı altında ağaçsız koca bir alan ve padel tenis kortu yapım çalışmaları devam etmektedir" dedi. Çevre sakinlerine sorulmadan parkta festival yapıldığına da dikkat çeken Erdoğan, "Kalamış parkı dolgu alandır ve yoğun katılımlı festival, etkinlik için uygun değildir. Parktaki inşaat süreci şeffaf değildir. Projenin içeriği, ihale bedeli, meclis karar sayısı, yüklenici firma ismi, inşaat alanına yazılmamıştır. Yetkililer, haftalardır proje hakkında yeterli bilgi vermemektedir" diye konuştu.