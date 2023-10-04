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Giriş Tarihi: 4.10.2023 23:12

Kaleşnikof zannedilen silah oyuncak çıktı

Avcılar'da sırtında AK-47 Kaleşnikof olarak bilinen uzun namlulu silahla motosiklet üzerinde yolculuk yapan şüpheli yakalandı. İncelemeye alınan silahın plastik boncuk atar olduğu belirlendi

DHA
Kaleşnikof zannedilen silah oyuncak çıktı

Tahtakale Mahallesi'nde, TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru seyir halindeki plakalı motosiklette sürücünün arkasında oturan bir kişinin sırtında Kalaşnikof, olarak bilinen AK-47 uzun namlulu silahla ilerlediği anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyaya yayınlanmasının ardından hareke geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklette bulunan iki kişiyi gözaltına aldı.

Tahtakale Polis Merkezi'ne götürülen iki kişiden sırtında silah olduğu belirtilen Ahmet O.'nun 'Suç Eşyasının Satın alınması', 'Motosiklet Hırsızlığı' ve 'Kasten Yaralama' suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Silahın ise plastik boncuk atar oyuncak olduğu belirlendi.

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Kaleşnikof zannedilen silah oyuncak çıktı
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