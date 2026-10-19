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Giriş Tarihi: 19.10.2026 23:57 Son Güncelleme: 20.10.2026 00:09

Kamyon alevlere teslim oldu

Muğla-Aydın karayolu Kafaca kavşağında seyir halindeki su yüklü kamyonun oton bölümünde başlayan yangın sonrası kamyonun ön bölümü tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

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İHA
Kamyon alevlere teslim oldu
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Yatağan istikametinden Menteşe ilçesine seyir halinde olan 45 SC 8806 plakalı kamyon, Kafaca kavşağında ışıkları geçtikten hemen sonra motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracını kenara çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye, 112 ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kamyon alevlere teslim oldu


İtfaiye ekipleri yanan kamyona müdahale ederek alevlerin kasa bölümüne sıçramasını engelledi. Yangın sonrası kamyonun ön bölümü tamamen kullanılmaz hale gelirken itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış ile ilgili çalışma başlatıldı.

#MENTEŞE #YATAĞAN #AYDIN #MUĞLA #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ
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Kamyon alevlere teslim oldu
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