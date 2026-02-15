Kan davası can aldı! Düğün salonu önünde vurdu

Şahinbey ilçesinin 75. Yıl mahallesi 16 Nolu Cadde üzerinde bulunan bir düğün salonu önünde meydana gelen olayda Volkan Durmuş (22) düğün salonu önünde silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan Durmuş, kanlar içinde yere düşerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Durmuş, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Durmuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaptığı çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren Hasan Akdeniz'i kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin polise verdiği ifadede, Volkan Durmuş'un 30.08.2025 günü Şahinbey ilçesinin Bülbülzade Mahallesi Bülbülzade parkında silahla öldürülen kardeşi Mehmet Akdeniz'in öldürülmesi olayına karışan şüphelilerden olduğu ve bu nedenle aralarında husumet bulunduğu, yolda yürürken denk gelip olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Öte yandan Hasan Akdeniz'in olaydan sonra silahını beline koyarken kendisini de yaraladığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.