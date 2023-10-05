Kandemir: Muhalefet kavga ederken biz adım adım hedefimize yürüyoruz...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un sorularını yanıtladı.

Kandemir: "Muhalefet kavga ederken biz hedefimize yürüyoruz" | Video

"KONGREYE OLAĞANÜSTÜ İLGİ VAR"

Çok büyük bir organizyon bu. AK Parti büyük kongeleri Anadolu'nun dört bir tarafından koşarak büyük bir heyecanla Ankara'ya geldikleri coşkumuzu paylaştıkları çok büyük bir düğün AK Parti için. Dolayısıyla hem organizasyonel anlamda hem de Türkiye'nin beklentilerine siyasetin beklentilerine cevap vermek anlamında çok önemli bir organizasyon. Bizim için de bir dönüm noktası. Çok büyük bir heyecanla çalışmalarımızı yönetiyoru ve yürütüyoruz. Olağanüstü de büyük bir ilgi var..

ANA TASLAK HAZIR

Büyük oranda Genel Başkanımız çalışmasını tamamladı ama mutlaka rötuşlar olacak. Dolayısıyla son ana kadar liste hazırlıkları devam edecek. Fakat ana taslağı yani hem il temsili anlamında kadın erkek genç temsili anlamında toplumun her sosyolojisine her meslek grubuna hitap etmesi anlamında çok dinamik güzel bir liste hazırlığını Cumhurbaşkanımız büyük oranda tamamladı.

"3 DÖNEM KURALINA TAKILANLAR..."

AK Parti'nin genel bir eğilimi var yüzde 30 olarak hep bu rakamları görürüz. Cumhurbaşkanımız bir pozitif ayrımcılıkla kadın sayısını her zaman çok daha yüksek tutar. Yine aynı gayret içerisinde Cumhurbaşkanımız hazırlanıyor. Çok tecrübeli isimler var. AK Parti bir prensipler partisi. 3 dönemi hiç istisnaya uğratmadan bu dönem bir kere daha uyguladık. Dolayısıyla 3 dönem görev yapmış çok tecrübeli isimler var. Mutlaka onlardan değerlendirecekleri olacaktır Cumhurbaşkanımızın.

YENİ MYK NE ZAMAN BELİRLENECEK?

Bir yandan daha evvel partimizde görev yapmış arkadaşlarımız var, farklı kademelerde görev yapmış arkadaşlarımız var, sivil toplumun içerisinden mutlaka temsil yer alıyor her daim AK Parti listelerinde. Toplumun farklı kesimlerinden yani azınlıklardan farklı kesimlerden insanların yer adlığı bir liste olacak. Yani aslında biz AK Parti listesinde Türkiye'de neyi görüyorsak Türkiye'nin fotoğrafı nasıl bir fotoğrafsa inşallah öyle bir fotoğrafı listelerimizde de göreceğiz.

AKTİF MİLLETVEKİLİ OLMAYANLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanımız mümkün olduğu kadar parti temsiliyetini partideki arkadaşlarımızın alanlarını genişletmek istiyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar yeni arkadaşımızı işin içerisine katmak istiyor. Bu gerekçeyle milletvekili halihazırda mevcut milletvekili arkadaşlarımızdan MKYK listemizde çok çok istisnalar dışında milletvekili arkadaşımız büyük oranda olmayacak. Böyle bir yaklaşımı var Genel Başkanımızın. Mümkün olduğu kadar yeni arkadaşlarımız daha önce görev yapmış arkadaşlarımız yani aktif milletvekili olmayan arkadaşlarımızdan değerlendirelim eğilimi ve yaklaşımı var. Bir taslak liste zaten hazırlanmıştı.

Çok geniş bir taslak. Onun üzerinde Cumhurbaşkanımız rötuşlar yapmaya devam ediyor. Temel prensibimiz şu, yine bu da AK Parti'nin Türkiye siyasetine armağan ettiği şeylerden bir tanesi mümkünse bir kişi birden fazla görev almak yerine tek bir görevi alır ona konsantre olur onu en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde yer alır.

Daha çok arkadaşımız kendi alanlarıyla ilgili çalışma yaparlar bu vesileyle. Hem de işlerini daha nitelikli ve kendilerini o işe adayarak yapma imkanları olur. Dolayısıyla bu dönemde aktif milletvekillerimizi MKYK listelerimizde çok çok istisna olmak kaydıyla göreceğiz.

-Siz de bu istisnalardan biri misiniz?

Onu bilmiyoruz. Kongre günü hep beraber öğreneceğiz divana liste verildiği vakit orada görmüş olacağız.

CHP'DE BAŞKANLIK YARIŞI



Türkiye'de siyaset başka bir zeminde akıyor. Fakat Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP bir türlü bunu kavrayamıyor. Dikkat edilirse CHP'de tartışma "Kılıçdaroğlu gitsin" diyenler ile "Kılıçdaroğlu kalsın" diyenler arasında yaşanıyor. Yani yine bir makam üzerinden ve şahıslar üzerinden tartışma yürütüyorlar. Bu toplumu ıskaladığınız anlamına gelir. Oysa mesele ülkenin geleceğine dair ne söylediğiniz ve ne vaat ettiğiniz ve Türkiye'yi ne kadar kucakladığınız meselesidir. Bir anlayış üzerinden değil kişiler ve makamlar üzerinden tartışma yapıyorsanız zaten o parti siyasi parti olmaktan esasından çıkmıştır. Onun için CHP'de kimin kaldığının ya da kimin geldiğinin bir önemi yok. Tartışma bir koltuk üzerinden yürüyorsa eğer zaten CHP, Türkiye siyasetini ıskalamıştır..

CHP çok uzun zamandır bunu yapıyor. Muhalefet anlayışını tam olarak buradan kurguluyor. Dolayısıyla CHP bir siyasi parti olma kimliğini en azından mevcut A Takımı üzerinden söylersek gitgide kaybediyor. Bu sebeple ittifakları da böyle kurguluyorlar. Normalde hiçbir araya gelmeyecekleri siyasi partilerle çok kolay bir araya geliyorlar. Onlara da ilk teklif ettikleri şey seçim öncesi gördüğümüz gibi makamlar oluyor. Bu durum Türk siyaseti açısından çok üzüntü verici bir durumdur. Bu siyasetin itibarını çok zedeleyen bir durumdur. CHP'nin süratle bu durumdan kurtulması ve işin özüne dönmesi gerekiyor. Siyaset millet için yapılır. CHP bunun aksini yapıyor ve böyle bir çukurun içine düştü gördüğümüz kadarıyla yakın zamanda çıkacak gibi durmuyor..