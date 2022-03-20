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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Kar etkili geldi

RIDVAN UYSAL RIDVAN UYSAL
AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kar etkili geldi

Mart ayında kar yağışı ve soğuk hava tüm yurtta etkisini gösteriyor. İstanbul’da da gün boyu aralıklarla yağan kar yaşamı olumsuz etkiledi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kar yağışı dün de İstanbul genelinde etkili oldu. Gün boyu aralıklarla yağan kar, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Fırtına nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı ara yollar buz pistine döndü. Güngören'de kayganlaşan yolda, sürücünün kontrolünden çıkan aracın refüje çarparak takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 10 uçak önce İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi, ardından iniş yapmak üzere geri döndü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.

120 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oldu. Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdareye bağlı ekipler kapanan köy yollarını yeniden açabilmek için yoğun çaba harcıyor. Kocaeli'nde gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan yağışla kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Bursa Uludağ'da kar kalınlığı 185 santime ulaştı.
Ardahan'da 106 köy yolu ulaşıma kapanırken, tipi nedeniyle Kars-Iğdır karayolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünde geçen hafta ulaşımın sağlanması için açılan 20 metre uzunluğundaki 'kar tüneli'ne çığ düştü. Tünel kapanırken, ekipler yeni bir tünel daha açtı.
Kar yağışı Ordu, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Giresun'da etkili oldu.
Elazığ Karakoçan'a bağlı Okçular köyü Gelincik mezrasında hastalanan vatandaş, İl Özel İdare ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de 281 köy yolu kapandı.
Adıyaman'da soğuk, kar ve tipi yolları buz pistine çevirdi.
Şırnak'ta mart ayında kar yağışıyla birlikte ağaçlar, yeşil yerine beyaza büründü.



ANTALYA BİLE GECE -3'Ü GÖRDÜ
Antalya'da önceki gece hava sıcaklığı eksi 3 derece ölçülürken, gündüz sıcaklığı ise 4 derecede kaldı. Meteoroloji yetkilileri "1936'dan beri ilk kez mart ayında gece sıcaklığı eksi 3 oldu" diye konuştu. En soğuk mart ayını yaşayan Antalya'da normalde turistlerle dolup taşan Konyaaltı Sahili boş kaldı. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeni ile şehirde 1 evin çatısı uçtu, 8 evin güneş enerji sistemi zarar gördü.

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