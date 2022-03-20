Kar etkili geldi

Mart ayında kar yağışı ve soğuk hava tüm yurtta etkisini gösteriyor. İstanbul’da da gün boyu aralıklarla yağan kar yaşamı olumsuz etkiledi
Meteoroloji'ninuyarılarının ardından karyağışı dün de İstanbulgenelinde etkili oldu. Günboyu aralıklarla yağan kar,özellikle yüksek kesimlerdeetkisini artırdı.Fırtına nedeniyle sürücülerzor anlar yaşarken,bazı ara yollar buz pistinedöndü. Güngören'de kayganlaşanyolda, sürücününkontrolünden çıkanaracın refüje çarparak taklaattığı kazada 1 kişi yaralandı.Sabiha GökçenHavalimanı'na inemeyen10 uçak önce İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi,ardından iniş yapmak üzere geridöndü.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooterve motokuryelerin trafiğe çıkışına izinverileceğini bildirdi.
120 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oldu. Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdareye bağlı ekipler kapanan köy yollarını yeniden açabilmek için yoğun çaba harcıyor. Kocaeli'nde gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan yağışla kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Bursa Uludağ'da kar kalınlığı 185 santime ulaştı.
Ardahan'da 106 köy yolu ulaşıma kapanırken, tipi nedeniyle Kars-Iğdır karayolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünde geçen hafta ulaşımın sağlanması için açılan 20 metre uzunluğundaki 'kar tüneli'ne çığ düştü. Tünel kapanırken, ekipler yeni bir tünel daha açtı.
Kar yağışı Ordu, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Giresun'da etkili oldu.
Elazığ Karakoçan'a bağlı Okçular köyü Gelincik mezrasında hastalanan vatandaş, İl Özel İdare ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de 281 köy yolu kapandı.
Adıyaman'da soğuk, kar ve tipi yolları buz pistine çevirdi.
Şırnak'ta mart ayında kar yağışıyla birlikte ağaçlar, yeşil yerine beyaza büründü.
ANTALYA BİLE GECE -3'Ü GÖRDÜ
Antalya'da önceki gece hava sıcaklığı eksi 3 derece ölçülürken, gündüz sıcaklığı ise 4 derecede kaldı. Meteoroloji yetkilileri "1936'dan beri ilk kez mart ayında gece sıcaklığı eksi 3 oldu" diye konuştu. En soğuk mart ayını yaşayan Antalya'da normalde turistlerle dolup taşan Konyaaltı Sahili boş kaldı. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeni ile şehirde 1 evin çatısı uçtu, 8 evin güneş enerji sistemi zarar gördü.