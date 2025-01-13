Kar kapıya dayandı

Yalancı bahar bitti, Balkanlar'dan gelen soğuk hava ile birlikte yağışlar Marmara'yı etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Mersin, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR BEKLENMİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "İstanbul özelinde, bugün ve yarın İstanbul'da yağmur kendisini gösterecek. Aralıklarla kuvvetli rüzgârla birlikte yağmur göreceğiz. Perşembe günü ise İstanbul'da yağış ara verecek. Kar yağışı genellikle, Trakya'da etkili olacak. İstanbul ile birlikte ülkemizin iç, batı ve doğu kesimlerinde de yağışlar devam edecek. Bugün Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağışlı geçecek. Kıyı Ege ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor" dedi.

YOĞUNLUK YÜZDE 80'E ULAŞTI

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 09.00 itibarıyla yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 89'a, İstanbul genelinde ise yüzde 80'e ulaştı.