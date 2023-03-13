Haberler Yaşam Haberleri Kara gün dostuna şükran
Giriş Tarihi: 14.3.2023

Kara gün dostuna şükran

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kara gün dostuna şükran
K.Maraş merkezli depremlerin en büyük hasara yol açtığı Hatay'da Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti kuruldu. Başkan Erdoğan'ın önceki akşam ziyaret ettiği konteyner kentin ilk etabı, 632 konteynerden oluşuyor. Kardeşlik Konteyner Kenti'nde üç öğün sıcak yemek ve sağlık hizmetleri veriliyor. Katar'ın gemilerle gönderdiği 10 bin konteyner Türkiye'ye ulaştıkça yeni konteynır kentler kurulacak. Konteyner Kardeşlik Kent'e yerleşen vatandaşlar "Konteynerlerde buzdolabı, ocak, banyo tuvalet her şey tam. Doktor ve hemşiremiz, 3 öğün yemek, sıcak çayımız var. Kardeş Katar'a teşekkür ederiz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbulluya kentsel dönüşüm kredisi: 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim duyurusu: Hazırlıklar tamamlandı
ABD bankacılık krizinin arkasında şaşkına çeviren gerçek: 'Kurtarıcı' dedikleri ismin bankası battı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
FETÖ’cü Tuna Bekleviç’ten Kılıçdaroğlu’na açık mektup! 'Türkiye'ye dönmek için hazırız' mesajı
Alanya'da akıl almaz vurgun 5 Milyon TL
Son dakika: Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den üzen haber! Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı!
Altılı Koalisyon'un 'gizli' ortağı HDP'den PKK terör elebaşı Öcalan'a selam!
3 üniversite bitiren kişiyi "Ben Hızır'ım" diyerek dolandırdı! Görüntüler ortaya çıktı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
ARKADAŞINA GÖNDER
Kara gün dostuna şükran
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA