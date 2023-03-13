Kara gün dostuna şükran

K.Maraş merkezli depremlerin en büyük hasara yol açtığı Hatay'da Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti kuruldu. Başkan Erdoğan'ın önceki akşam ziyaret ettiği konteyner kentin ilk etabı, 632 konteynerden oluşuyor. Kardeşlik Konteyner Kenti'nde üç öğün sıcak yemek ve sağlık hizmetleri veriliyor. Katar'ın gemilerle gönderdiği 10 bin konteyner Türkiye'ye ulaştıkça yeni konteynır kentler kurulacak. Konteyner Kardeşlik Kent'e yerleşen vatandaşlar "Konteynerlerde buzdolabı, ocak, banyo tuvalet her şey tam. Doktor ve hemşiremiz, 3 öğün yemek, sıcak çayımız var. Kardeş Katar'a teşekkür ederiz" dedi.