Karabük’te alevlerle mücadele sürüyor

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahalesi devam ediyor. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında merkez Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında, Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiği belirtildi.Yangına 51 araç, 3 helikopter ve 161 personelle müdahale ediliyor.