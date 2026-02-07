Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te korkutan kaza: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı! 5 yaralı
Giriş Tarihi: 7.02.2026 15:46

Karabük'te korkutan kaza: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı! 5 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde hafif ticari araçla otomobil birbirine girdi. Mydana gelen kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Karabük-Yenice kara yolunda meydana geldi. K.Ö.'nün kullandığı hafif ticari araç ile S.T.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.T. ile yanındaki Z.S., F.G., Z.Ç., ve E.Y. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

