Karda mahsur kalan çift kuzusuna kavuştu

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaklaşık 1 ay önce yayladan dönerken olumsuz hava koşullarının etkisiyle kaybolan ve AFAD ekiplerince bulunan 70 yaşındaki Naciye Akın, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesinin ardından çok sevdiği kuzusu "Sultan" ile buluştu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yanık ünitesinde donmaya bağlı yanık ve hipotermiye bağlı kalp sağlığı tedavileri tamamlanan Naciye Akın ile eşi Mustafa Akın, hastaneden taburcu edildi. Manavgat ilçesi Çeltikci Mahallesi'ndeki evine dönen Naciye Akın, sarılarak vücut ısısını koruduğu ve torununun adını verdiği "Fatih" adlı kuzunun öldüğü haberini alınca üzüntü yaşadı. "Sultan" adlı diğer kuzusuna sarılarak moral bulan Akın, "Eve gelir gelmez kuzularımın yanına gittim. Torunumun adını verdiğim 'Fatih' soğuk nedeniyle hastalanıp ölmüş. Ona üzüldüm ama 'Sultan'ıma sarılarak hasret giderdim" diye konuştu. Mustafa Akın da kendilerini kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür etti.