Kargocu ile soygun yalanı kısa sürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesi Şelale Mahallesinde ikamet eden Ayşe Demirtaş isimli genç kadın, kapıya gelen kargocunun evine girerek 1,5 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit ettiğini, başını duvara vurarak evdeki altınların yerini söylettiğini ve evde bulunan 5 altın ile 2 küpeyi çalarak kaçtığını iddia etmişti. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evde yapılan incelemenin ardından çelişkili ifade veren Ayşe Demirtaş'ı karakola çağrıldı.

20 BİN LİRA BORCU OLDUĞU İÇİN YALAN SÖYLEMİŞ

Karakolda ifadesi alınan Ayşe Demirtaş, eşinin, 20 bin TL kredi kartı borcunun olduğunu öğrenmesinden korktuğu için başını duvara vurarak darp edilmiş süsü vererek böyle bir yalan uydurduğunu ve pişman olduğunu itiraf etti.Cumhuriyet savcılığına bilgi verildikten sonra ifadesi alınan Ayşe Demirtaş serbest bırakıldı. Demirtaş'ın evine gelen sağlık memurları ve polislere yaptığı numara filmlere taş çıkartmıştı.

