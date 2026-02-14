Karı kocayı soba ayırdı

Şehitkamil ilçesinin Bağbaşı mahallesinde meydana gelen olayda sabah saatlerinde evden çıkmayan yaşlı çiftin yakınları eve gidip kontrol ettiklerinde karı kocayı yerde hareketsiz görünce durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 60 yaşındaki Kadir Güneş'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumu ağır olan eşi Fadime Güneş (60) ise ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Entübe edilen yaşlı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

