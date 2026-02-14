Haberler Yaşam Haberleri Karı kocayı soba ayırdı
Giriş Tarihi: 14.02.2026 12:52

Karı kocayı soba ayırdı

Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen çiftten 60 yaşındaki koca yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Karı kocayı soba ayırdı
Şehitkamil ilçesinin Bağbaşı mahallesinde meydana gelen olayda sabah saatlerinde evden çıkmayan yaşlı çiftin yakınları eve gidip kontrol ettiklerinde karı kocayı yerde hareketsiz görünce durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 60 yaşındaki Kadir Güneş'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumu ağır olan eşi Fadime Güneş (60) ise ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Entübe edilen yaşlı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Karı kocayı soba ayırdı
