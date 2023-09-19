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Giriş Tarihi: 19.9.2023 14:21 Son Güncelleme: 19.9.2023 14:22

Karısını balkonda öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Esenyurt’ta 30 yıllık eşi Peri Dağlar’ı evinin balkonunda bıçaklayarak öldüren şüpheli Ahmet Dağlar polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli poliste ifade vermeyerek susma hakkını kullandı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken "Pişmanım" dedi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Karısını balkonda öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta dün meydana gelen vahşi cinayette Peri Dağlar evinin balkonunda eşi Ramazan Dağlar tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Cep telefonu kameraları tarafından görüntülenen olayın ardından şüpheli Ramazan Dağlar elindeki bıçakla olay yerinden uzaklaşmıştı.

Şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Ramazan Dağlar'ın 30 yıllık eşini neden öldürdüğüne dair konuşmadığı öğrenildi. Sorgusunda aralarında sık sık tartışma yaşandığını söyleyen şüphelinin resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı belirtildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Karısını balkonda öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
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