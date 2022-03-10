Karısını ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

İstanbul Beylikdüzü'nde bir aile faciası yaşandı. Yakuplu Mahallesi'nde 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede gerçekleşen olayda Bülent Aktaş, bilinmeyen bir sebeple cinnet getirerek eşi Kader Aktaş, çocukları Mehmet Ali (7) ve Ömer Asil'i (2) tabancayla öldürdü. Cani baba daha sonra aynı silahla intihar etti. Bülent Aktaş'ın dün sabah işe gitmemesi üzerine, iş arkadaşlarının akşam saatlerinde evine kontrole geldiği haber alamadıkları için polise ihbarda bulundukları öğrenildi. Polis ekiplerinin çilingir yardımıyla girdiği evde korkunç manzarayla karşılaştığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.