Karnesini alacaktı, minik kalbi dayanmadı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenim gören 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil (7), önceki gün okul çıkışına 15 dakika kala derste bir anda fenalaştı. Sağlık ekipleri Alperen'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Alperen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merve ve Fırat Zenbil çiftinin 2 çocuklarından biri olan Alperen için ilçedeki Merkez Eski Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Alperen Zenbil, kılınan cenaze namazının ardından Hürriyet Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.