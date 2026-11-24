Kaza, Ereğli ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksoy Kavşağı istikametinden Eski Emniyet Kavşağı yönüne seyir halinde olan Yusuf A. idaresindeki 42 JK 666 plakalı pikap, cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Önce refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan araç, ardından refüjü aşarak karşı şeride geçip karşı yönden gelen M.Ö. idaresindeki 45 SA 4482 plakalı otomobile, daha sonra ise bir iş yerinin önünde park halinde bulunan 5 motosiklete çarptı.

Karşı şeride geçen araç ortalığı savaş alanına çevirdi... Kaza anı kamerada

Kazada, sürücü Y.A. ile 45 SA 4482 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan S.A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın refüjü aşarak ters yöne geçtiği daha sonra ise araca ve motosikletlere çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.