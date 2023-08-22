Kartal’da belediyeden ilginç asfalt çalışması

Kartal Belediyesi ilginç bir çalışmaya imza attı. İlçede bulunan bir sokakta yapılan asfaltlama çalışmasında park halindeki otomobil kaldırılmayınca yolun bir kısmı asfalt dökümünden mahrum bırakıldı. Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında park halindeki aracın neden kaldırtılmadığı merak konusu olurken sosyal medyaya da yansıyan görüntüler sonrası belediye yönetimi alay konusu oldu. Vatandaşlar seçimin yaklaştığına dikkat çektiği eleştirilerinde , "Neyse ki arabanın üzerine asfalt dökmemiş", "Kırk yılda bir vatandaşa hizmet edecekleri tuttu onu da tam yapamıyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.