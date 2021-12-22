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Giriş Tarihi: 22.12.2021 08:40 Son Güncelleme: 22.12.2021 09:08

Kartal'da iki katlı kafede yangın paniği

DHA
Kartal’da iki katlı kafede yangın paniği

Kartal'da 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan kafede yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye söndürdü.

Kartal, Soğanlık Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan iki katlı kafede saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kafenin ikinci katında çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının merkezine ulaşarak yangına müdahale etti.

Kartal’da iki katlı kafede korkutan yangın | Video

Polis ekipleri kafenin üst katında bulunan katları tedbir amaçlı boşaltarak çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Kafede hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini öğrenmek için soruşturma başlattı.

"KAPIYI ÇALDILAR, ÖYLE HABERİMİZ OLDU"
Binada oturan İbrahim Kaya, "Yangın olduğunu söylediler. Aşağıya indik. Burada oturuyoruz. Geçerken haber verdiler. Kapıyı çaldılar. Öyle haberimiz oldu. Kafede kalan yok. Binayı boşalttık hemen. İtfaiye geldi. Kimsede bir sıkıntı yok şu anda" dedi.

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Kartal'da iki katlı kafede yangın paniği
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