Kaş açıklarında yaralanan mürettebatın tahliyesi gerçekleşti

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyir halinde olan ticari gemide 1 mürettebatın yaralandığı bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tıbbi tahliye çalışması yürütüldü. 13 Ekim 2026 tarihinde alınan ihbarın ardından bölgeye derhal 112 Acil Sağlık personeli ile 2 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-20, TCSG-911) sevk edildi.

BİLİNCİ AÇIK VAZİYETTE TESLİM EDİLDİ

Yaralanan mürettebat, Kaş ilçesinin 69 deniz mili (yaklaşık 128 km) açığında gemiye intikal eden Sahil Güvenlik Botu üzerine emniyetli bir biçimde alınarak Kaş Limanı'nda 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline bilinci açık vaziyette teslim edildi.

"TEBRİK EDİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tahliye çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı ve 112 Acil Sağlık personelimizi tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.