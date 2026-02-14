Kasımpaşa’da acı olay: 5’inci kattan düşen Kübra kurtarılamadı! Annesinin feryadı yürek dağladı...

'ABLAMI PENCEREDE GÖRDÜM'

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Kölge'nin kız kardeşi Ü.G.K.'nın (12) ifadesine başvurdu. Ü.G.K., ailesiyle oturduğu sırada ablasının odasına gittiğini ve kendisini de son olarak pencerede gördüğünü söyledi. Polisin ifadesine başvurduğu binadaki komşular ise herhangi bir kavga ve gürültü sesi duymadıklarını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.