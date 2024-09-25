Kastamonu’da polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler! 3 polis memuru yaralandı

POLİS EKİPLERİ TEHDİT ETTİLER

İhbar yerinde bulunan T.D. ve M.E.D., olay yerine giden polis ekiplerine bilinmeyen sebeple mukavemet gösterdi. Çıkan arbede sırasında şahıslardan birisi polis ekiplerine silah çekerken, bir diğeri ise 'seni yazdım' diyerek tehdit etti. Daha sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri tarafından T.D. ve M.E.D. gözaltına alındı.