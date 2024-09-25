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Giriş Tarihi: 25.9.2024 22:32

Kastamonu’da polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler! 3 polis memuru yaralandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 2 şahıs, bilinmeyen bir sebeple mukavemet gösterdikleri polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler. Şahısların çıkarttığı arbede sırasında çıkan olayda 3 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, gözaltına alınan 2 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

İHA
Kastamonu’da polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler! 3 polis memuru yaralandı

Olay, dün gece saatlerinde Cide ilçesi Bartın-İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine liman bölgesine gitti.

POLİS EKİPLERİ TEHDİT ETTİLER

İhbar yerinde bulunan T.D. ve M.E.D., olay yerine giden polis ekiplerine bilinmeyen sebeple mukavemet gösterdi. Çıkan arbede sırasında şahıslardan birisi polis ekiplerine silah çekerken, bir diğeri ise 'seni yazdım' diyerek tehdit etti. Daha sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri tarafından T.D. ve M.E.D. gözaltına alındı.

3 POLİS MEMURU HAFİF YARALANDI

Şahısların çıkarttığı arbede sırasında çıkan olayda polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA!

Şahısların polis ekiplerine mukavemet gösterdiği anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahıslardan birisinin polis ekiplerini, silah çekerek tehdit ettiği görülüyor. Şahıslar dakikalarca polis ekiplerini tehdit ederek kendilerini bırakmalarını söylüyor.

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Kastamonu’da polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler! 3 polis memuru yaralandı
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