Video Haber Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler... O anlar kamerada
Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler... O anlar kamerada

Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler... O anlar kamerada

25.09.2024 | 22:32

Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki şahıs, mukavemet gösterdikleri polis ekiplerine silah çekip tehditler savurdu. Yaşanan olayda 3 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, gözaltına alınan iki şahıs serbest bırakıldı.

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