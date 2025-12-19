Kayıp imparator yurda döndü

Türkiye'den kaçırılan tarihi eserler bir bir ülkeye döndürülüyor. Türkiye'ye getirilen eserler arasında İmparator heykelinin yanı sıra Roma dönemine ait Demosthenes portresi, Urartu ve Lidya uygarlıklarına ait eserler ve Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başı da yer alıyor. Farklı dönemlere ait bu parçalar, Anadolu'nun çok katmanlı tarihine ışık tutan örnekler arasında bulunuyor.

Eserlerin dönüş yolculuğuna ilişkin açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür varlıklarımız New York'tan Türkiye'ye uzanan yolculuğunu tamamladı. Eserler, ABD'deki Metropolitan Sanat Müzesi'nden iadesi sağlanarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi. Yürütülen bilimsel ve hukuki çalışmalar sonucunda, bu toprakların mirası olan eserleri anavatanına yeniden kavuşturmuş olduk. Kültürel mirasımızın korunması ve ait olduğu topraklara dönmesi için uluslararası işbirliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Süreç, Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) ile yakın işbirliğiyle yürütüldü. Eserin iadesine başlangıçta olumlu yaklaşmayan koleksiyoncu hakkında başlatılan tahkikata Türkiye de görgü tanığı ifadeleri ve bilimsel raporlamalarla delil sağlayarak katkıda bulundu.

Eserin kaçak kazıyla Boubon Antik Kenti'nden çıkarıldığına ilişkin bu veriler, soruşturmanın temel dayanağını oluşturdu ve koleksiyoncu hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Manhattan Bölge Savcılığı'na ve Türkiye'ye karşı hukuki girişimlerde bulunmaya çalışan koleksiyoncu, ortaya koyulan kanıtların caydırıcılığı sonucunda eseri savcılığa teslim ederek Türkiye'ye iadesini kabul etti.