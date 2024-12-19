Kaymakam Babadan’dan Polonez işçilerine ziyaret

Bu süreç içerisinde hep yanımızda oluyorsunuz, şeklinde konuşarak teşekkürlerini ifade ettiler. Polonez İşçileri ve Kaymakam buluşmasında söz alan TEKGIDA-İŞ Sendikası Temsilcileri de Çatalca Kaymakamı'na sürecin en başından beri destek verdiğini ifade ederek devlet babadır, biz de sizin evlatlarınız. Bu süreç içerisinde yaşadıklarımızdan dolayı sizleri kırdıysak özür dileriz, siz de baba olarak evlatlarınızın hataları olduysa affedin şeklinde konuşarak, Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş'ten memnuniyletlerini dile getirdiler.

İşçi ve Kaymakam buluşmasında Erdoğan Turan Ermiş, eylem sürecinde İlçe Kaymakamı olarak yaptıklarını anlattı. Öte yandan Polonez İşçilerinin Çatalca Adliye Sarayı'ndan önceki eylem yerlerinden biri de Çatalca Kaymakamlık Binası önüydü. Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş burada da işçilerin yanında olmuş ve işçilere kendi elleriyle çay ikramında bulunmuştu.