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Giriş Tarihi: 19.12.2024 19:16 Son Güncelleme: 19.12.2024 19:23

Kaymakam Babadan'dan Polonez işçilerine ziyaret

İşten çıkartıldıkları gerekçesiyle yaklaşık 154 gündür hak arayışlarını sürdüren Çatalca’daki Polonez İşçileri en son Çatalca Adliyesi önünde başlattıkları açlık greviyle gündeme geldiler. Çatalca Adliye Sarayı önünde bekleyişleri devam eden Polonez işçilerini, bugün Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ziyaret etti. Eylem alanına gelen Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş’i günlerdir eylemde olan işçiler alkışlarla karşıladılar.

SABAH
Kaymakam Babadan’dan Polonez işçilerine ziyaret

Bu süreç içerisinde hep yanımızda oluyorsunuz, şeklinde konuşarak teşekkürlerini ifade ettiler. Polonez İşçileri ve Kaymakam buluşmasında söz alan TEKGIDA-İŞ Sendikası Temsilcileri de Çatalca Kaymakamı'na sürecin en başından beri destek verdiğini ifade ederek devlet babadır, biz de sizin evlatlarınız. Bu süreç içerisinde yaşadıklarımızdan dolayı sizleri kırdıysak özür dileriz, siz de baba olarak evlatlarınızın hataları olduysa affedin şeklinde konuşarak, Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş'ten memnuniyletlerini dile getirdiler.

İşçi ve Kaymakam buluşmasında Erdoğan Turan Ermiş, eylem sürecinde İlçe Kaymakamı olarak yaptıklarını anlattı. Öte yandan Polonez İşçilerinin Çatalca Adliye Sarayı'ndan önceki eylem yerlerinden biri de Çatalca Kaymakamlık Binası önüydü. Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş burada da işçilerin yanında olmuş ve işçilere kendi elleriyle çay ikramında bulunmuştu.

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Kaymakam Babadan'dan Polonez işçilerine ziyaret
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