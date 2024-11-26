Kaza anne ve oğlu ayırdı

Adana'da 12 gün önce yaya geçidini kullanarak yolun karşına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan anne Rovva Hammud'un (44) tedavisi devam ederken 6 yaşındaki oğlu Emirhan Hammud yaşam savaşını kaybetti.

BİRİ ÇARPTI DİĞERİ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kaza 14 Kasım'da Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Rovva Hammud ve oğlu Emirhan Hammud yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Anne ve oğluna A.K. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve oğlunun üzerinden R.C.K. idaresindeki otomobil geçti.

2 SÜRÜCÜDE TUTUKLANDI

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniyeye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polislere tarafından her iki sürücüde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen araç sürücüleri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12 GÜN SONRA ÖLDÜ

Kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki Emirhan Hammud, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşam mücadelesi kaybetti. Anne Rovva Hammud'un ise Adana Şehir Hastanesinde tedavisi devam ediyor.