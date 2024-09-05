Keçilerin hareketlerine bakıyor: Hava durumunu söylüyor!

Babası çoban olmamasına rağmen küçük yaşlarda büyük çobanların yanında o zamanlar 'bedellik' adı verilen günümüzde aylıkçı olarak adlandırılan sistemle çalışmaya başladığını belirten İbrahim Kundak, hayvanların hissiyatları ile hava durumlarını tahmin ettiğini ve kesinlikle yanılmadıklarını söyledi. Keçilerin de hisleri güçlü hayvanlar olduğunu belirten İbrahim Kundak, dışarıdan basit görünse de, yüzlerce hayvanı idare etmenin ve onların hal ve hareketlerini anlamanın uzmanlık gerektirdiğini vurguladı.