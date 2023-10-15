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Giriş Tarihi: 15.10.2023

Keldani Kilisesi ibadete açıldı

Diyarbakır Sur’da PKK’lı teröristlerce 2015’te gerçekleştirilen saldırılarında zarar gören tarihi Mar Petyun Keldani Kilisesi, restorasyonun ardından düzenlenen ayinle açıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Keldani Kilisesi ibadete açıldı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 8 yıl önce hendek olayları sırasında 1600 yıllık tarihi Mar Petyun Keldani Katolik Kilisesi ağır tahribata uğraması nedeniyle ibadete kapatıldı. Operasyonların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 'Sur İhya Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında, tarihi kilise küllerinden yeniden doğdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyarbakır Valiliği tarafından kilise aslına uygun bir şekilde onarılarak ibadete yeniden açıldı. Kilisenin ibadete açılması nedeniyle ayin töreni yapıldı. Fransa'dan 108 yıl sonra din adamı olarak atanan Sabri Anar tarafından gerçekleştirilen ayinde, Türkçe ve Keldanice ilahiler okundu. Diyarbakır ve çevre kentlerde yaşayan Süryani ve Ermeni cemaatinden din adamlarının da katıldığı ayin töreninde Filistin'deki siviller için de dualar edildi. Ayini yöneten din adamı Sabri Anar, Keldani kilisenin yaklaşık 8 yıl önce ağır hasar gördüğüne dikkat çekti. Kilisenin onarılarak yeniden ibadete açılması için hükümetin tüm imkânlarını kullandığını belirterek, "Kilisemiz onarıldı, aslına uygun tamir edildi. Bu nedenle şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Keldani Kilisesi ibadete açıldı
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