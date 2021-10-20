Kelebekler Vadisi cinayetinde flaş gelişme: SABAH’ın ulaştığı sigortacı kız yurt dışına kaçmış

Semra Aysal'ın vefatından önce iş başvurusu yaparken ve imam nikahı sırasında attığı ıslak imzalar ile sigorta poliçesindeki imzaların birbirinden farklı olduğu ortaya çıkmıştı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi ifadeden kaçmak için 6 kez adres değiştiren sigortacı Rabia Çoban Ertaş hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. SABAH'ın telefonla ulaştığı Ertaş, "Ben artık yurt dışında yaşıyorum. Çok yoğun çalışıyorum. Duruşmaya gelemeyeceğim" diye yanıt verdi. Sahte sigorta poliçesi düzenleyen Ertaş'ın yurt dışına kaçtığı anlaşıldı.