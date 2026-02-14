Kenevirin kanseri yok ettiğine dair bilimsel kanıt yok

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen bir kongrede kendini "Onkoloji ve Hematoloji Profesörü" olarak tanıtan Dilek İnan'ın açıklamaları, sosyal medyada dezenformasyon fırtınasına dönüştü. Modern tıbbı ve kemoterapiyi hedef alan İnan, kendisine "8 ay ömür biçildiğini" ancak bunu kenevir kullanarak atlattığını öne sürdü. SABAH'a konuşan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Sönmez, kenevirin kanseri tamamen ortadan kaldırdığına dair güçlü ve net bir bilimsel kanıt bulunmadığını vurgulayarak "Tıbbi kenevir etkenli ürünler, uyuşturucu amaçlı kullanılan esrar ve türevlerinden farklı. Kontrolsüz ve illegal yollarla temin edilen maddeler, mevcut tedavilerle etkileşime girebilir. Karaciğer hasarı, ağır psikiyatrik tablolar ve tedavi sürecinin aksaması gibi sonuçlar doğabilir" dedi. Bursa Tabip Odası, Dilek İnan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!