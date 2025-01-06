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Giriş Tarihi: 6.1.2025

Kent meydanında yeğen dehşeti

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kent meydanında yeğen dehşeti
Bursa'da 20 yaşındaki Kadir Z., kentin en kalabalık meydanında, yüzlerce kişinin gözleri önünde amcası Efe Z.'yi (27) bıçakla delik deşik ederek öldürdü. Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanı Alışveriş Merkezi'nin önünde, Efe Z., ile yeğeni Kadir Z., arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkaran Kadir Z., amcasını bıçakladı. Gözü dönen ve yere yığılan amcasını onlarca kez bıçaklayan Kadir Z, çevredeki vatandaşlarca güçlükle durduruldu. Ağır yaralanan Efe Z., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocukların da şahit olduğu vahşet sonrası çevredeki bazı vatandaşlar Kadir Z.'yi linç etmeye kalkıştı. Zanlıyı öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kent meydanında yeğen dehşeti
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