Son dakika haberi… Kerem Atakan Kesgin Beşiktaş'a transfer oldu! Beşiktaş, Sivasspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Bu gelişme sonrası siyah beyazlı takıma gönül veren taraftarlar, Kerem Atakan Kesgin kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kerem Atakan Kesgin kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Kerem Atakan Kesgin kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte o isim hakkında merak edilenler…

Sivasspor'dan yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.