Son dakika haberi… Kerem Atakan Kesgin Beşiktaş'a transfer oldu! Beşiktaş, Sivasspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Bu gelişme sonrası siyah beyazlı takıma gönül veren taraftarlar, Kerem Atakan Kesgin kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kerem Atakan Kesgin kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Kerem Atakan Kesgin kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte o isim hakkında merak edilenler…
Sivasspor'dan yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.
5 Kasım 2000 tarihinde Tokat'ın Turhal ilçesinde dünyaya gelen Kerem Atakan Kesgin, futbola 2011 yılında Turhal Gençlerbirliği'nde başlamıştır.
Eski Bucasporlu futbolcu Hüseyin Nazlı vasıtasıyla 2013 yılında Bucaspor altyapısına transfer olan Kerem Atakan Kesgin, 4 Nisan 2017 tarihinde Bucaspor'la iki yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel olmuştur.
10 Nisan 2017 tarihinde İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta 2. Lig'deki ilk maçına çıkan Kesgin, ertesi hafta oynanan Tepecikspor maçında da oynamıştır.
Bucaspor ile profesyonel olduğu ilk sezonda iki lig maçında süre alan genç futbolcu, ertesi sezon Bucaspor ile yarım sezonda tüm kulvarlarda 15 maça çıkmıştır.
Gösterdiği performansla 31 Ocak 2018 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olan Kesgin, Göztepe ile Süper Lig'deki ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkmıştır.
2015 yılında başlayan millî takım kariyerinde Türkiye U-15, Türkiye U-16, Türkiye U-17 millî takımlarında forma giymiştir. Türkiye U-17 millî takımıyla 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynamıştır.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu, halen Türkiye U-19 millî takımında forma giymektedir.