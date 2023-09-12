Kiracı ev sahibini öldürdü

İstanbul'da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan anlaşmazlık kan donduran bir cinayetle sonuçlandı. Esenler ilçesi Tuna Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde önceki gün akşam saat 18.30 sıralarında tekstil işçisi olan ve bir süredir taksi şoförlüğü yapan Serkan Akçiçek (44), kiracısı olan emekli Selahattin Bal (58) ile bir süredir kira anlaşmazlığı yaşıyordu. Akçiçek, anlaşamadığı Bal'dan evi boşaltmasını istedi. İkili olay günü sert bir tartışma yaşadı. Bal, Akçiçek'i sokak ortasında bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Akçiçek ölürken, yaralama ve görevi kötüyü kullanma gibi suçlardan poliste kaydı olan Bal gözaltına alındı.