Kırıkçıya güvendi ölümden döndü

Niğde'nin Çamardı ilçesine kırık çıkık işleriyle uğraşan bir kişinin geldiğini öğrenen Safa Karakuzu, belindeki ağrı için bu kişiyi ziyaret etmeye karar verdi. Çocuklarının itirazına rağmen giden 72 yaşındaki Safa Karakuzu'nun belini ovalayan çıkıkçı kadın, sağ bacağının arkasındaki şişliği de ovaladı. Kadının ödem diyerek ovaladığı portakal büyüklüğündeki şişlik ezilirken, Safa Karakuzu, fenalaştı. Bacağında soğukluk ve hareket kısıtı oluşan Safa Karakuzu'yu çocukları tedavi için Kayseri'ye getirdi. Karakuzu'ya Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Okan Özocak ve ekibi müdahale etti. Karakuzu'nun kapalı olan damarının açılması için kasıktan girip damarın içerisindeki pıhtı, yapılan bypass operasyonuyla temizlendi. Yapay damar da takılan Karakuzu, sağlığına kavuştu.Operasyonu gerçekleştiren Dr. Okan Özocak, kırık çıkıkçının ödem zannettiği kısmın toplardamarda oluşan baloncuk olduğunu söyledi. Özkocak, "Damar artık kullanılamaz olduğu için yapay damar kullanarak o bölgeye bypass yaptık. Şu anda bacağı normale döndü" dedi. Karakuzu ise "Belim için gittim bacağımı da ovdu. Dr. Okan Hoca ve ekibi sayesinde bacağım kesilmekten kurtuldu." dedi.