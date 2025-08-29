Kırmızı ışıkta zincirleme kaza:1 ölü 3 yaralı

Çanakkale İzmir yolu, Ayvalık Altınova Mahallesi girişinde meydana gelen kazada, 24 yaşındaki A.B. yönetimindeki kamyon, hızla kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı. Tır önündeki otomobile çarparken otomobil ise yolcu otobüsüne çarptı. Meydana gelen zincirleme kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine kurtarma ekipleri ve Jandarma sevk edildi.

Kazaya sebep olan kamyon sürücüsü A.B, sıkıştığı yerden kurtarılarak Ayvalık Devlet Hastanesine sevk edildi. Otomobilde bulunan; araç sürücüsü Z.V.M. ile A.V.M ve M.M. isimli iki çocuk ise yaralandı. Ağır yaralanan kamyon sürücüsü A.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan 2 çocuk ve otomobil sürücüsü ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.