Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu! 17 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 15.02.2026 22:29

Kırşehir merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu! 17 kişi tutuklandı

Kırşehir merkezli 9 ilde kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, 17 kişi tutuklandı.

DHA Yaşam
Kırşehir merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu! 17 kişi tutuklandı
  • ABONE OL

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kırşehir merkezli olarak Şanlıurfa, Sakarya, İstanbul, İzmir, Muğla, Adana, Gaziantep ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonların ilk dalgasında A.A.T., F.U.Y., R.Y., E.T., Ö.A., M.E.K., O.T., M.U.E. ve A.C. isimli 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ifadeleri ve yeni deliller elde edilerek düzenlenen ikinci dalga operasyonda ise S.D., K.B., S.Ö. ve F.K. isimli 4 şüpheli, üçüncü dalga operasyonda da S.D., Y.D., M.D., C.A. ve R.D. isimli 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyası sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, şüphelilerden R.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırşehir merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu! 17 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz