Kırşehir merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu! 17 kişi tutuklandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyası sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, şüphelilerden R.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.