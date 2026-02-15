Kırşehir merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu! 17 kişi tutuklandı

Şüphelilerin ifadeleri ve yeni deliller elde edilerek düzenlenen ikinci dalga operasyonda ise S.D., K.B., S.Ö. ve F.K. isimli 4 şüpheli, üçüncü dalga operasyonda da S.D., Y.D., M.D., C.A. ve R.D. isimli 5 şüpheli daha gözaltına alındı.