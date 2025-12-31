Haberler Yaşam Haberleri Kırtasiyeye müşteri gibi girip kızların fotoğraflarını çekti! O anlar cep telefonu kamerasında
Giriş Tarihi: 31.12.2025 11:04

Burdur'da bir kırtasiyeye müşteri gibi giren şahıs, üniversite öğrencisi kızların fotoğraflarını izinsiz çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, kızların şikayeti üzerine gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur'daki olay, bir kırtasiyede meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs, kırtasiyeye müşteri olarak girerek üniversite öğrencilerinin fotoğrafını izinsiz bir şekilde çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Durumu fark eden kızların tepki göstermesi üzerine kırtasiyede bulunanlar tarafından bahse konu şahsın telefonu alınarak fotoğraflar görüldü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CEP TELEFONLARIYLA KAYDA ALINDI

Olayı fark etmelerinin ardından fotoğrafları izinsiz çekilen kızlar durumu cep telefonlarıyla kayda aldı. Görüntülülerde, şahsın ilk olarak telefonundaki fotoğrafları silmeye çalışması sonrasında ise vatandaşlar tarafından telefonun alınarak fotoğrafların görülmesi yer alıyor.

