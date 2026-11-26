2. KUMAŞ SEÇİMİNE DİKKAT: PAMUK VE POLYESTER YERİNE BUNLARI GİYİN

Kışın sıcak kalmak için kıyafetlerin sadece kalınlığı veya uzunluğu değil, üretildiği kumaş türü de belirleyicidir. Kıyafetler hem ısıyı tutmalı hem de nefes alabilmelidir.

Doğru tercihler: Yün, polar ve ipek gibi malzemeler vücut ısısını mükemmel şekilde hapsederken cildin nefes almasını sağlar.

Yanlış tercihler: Pamuk ve polyester kumaşlar kış ayları için sanıldığı kadar uygun değildir. İyi bir ısı yalıtımı sağlamayan bu kumaşlar, nemi dışarı atamadığı için terlediğinizde veya nemlendiğinde vücudun hızla soğumasına yol açar.