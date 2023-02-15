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Giriş Tarihi: 16.2.2023

Kızılay yaraları sarıyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kızılay yaraları sarıyor
KIZILAY sahada 961 profesyonel ve 1565 gönüllüsü ile çalışmalara destek veriyor. Hem afetin yıkıma uğrattığı şehirlerde hem de köylerde 150 bin parçadan fazla kışlık kıyafet, mont, ayakkabı ile atkı ve bere dağıtımı gerçekleştirdi. Vatandaşların afet bölgesinde 2 milyonu aşkın temizlik malzemesi ve 65 bin sağlık malzemesini bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bebekler için 100 bini aşkın mama ve 100 bin bebek bezi dağıtıldı. Depremden yaralı olarak kurtulan ve Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 6 yaşındaki Elif İkra'yı ziyaret eden Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, minik Elif'in boyama kitabı isteğini kırmadı. Aynı hastanede tedavileri devam eden Süleyman (10) ve Furkan (14) kardeşleri de ziyaret eden Saygılı, Fenerbahçe forması ve futbol topu hediye etti.

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Kızılay yaraları sarıyor
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