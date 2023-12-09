Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Evliliklerde yapılan ilk hata bu! Evlilik kurtaran 4 tüyo

İLETİŞİM PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEYE ÖNCE KENDİMİZDEN BAŞLAYALIM



Öncelikle beden dilinizle verdiğiniz mesajlara dikkat edin. Beden diliniz karşıdaki kişinin size nasıl tepki vereceği konusunda bir önhazırlıktır. Örneğin beden diliniz, karşıdaki kişiye saldırgansa karşı taraf da bu duruma yine aynı saldırganlıkla ya yanıt verecek ya da davranacaktır.

Bundan ötürü partnerinizle iletişiminizde ona gülümsemek, dokunmak, ona doğru yaklaşmak, güzel sözlerle güçlü mesajlar vermelisiniz.

Partnerinizle olumsuz bir olay yaşadığınızda zihninizde sürekli aynı olayı döndürüp "Keşke şöyle deseydim" diye düşünmek veya olay üzerinde düşünüp olumsuz duygularınızı daha da arttırmak hem sizin hem de ilişkiniz için sağlıklı olmaz. Ayrıca partnerinizin olumsuz yanları hakkında sürekli düşünmek ona karşı daha az anlayışlı ve daha az sevgi dolu olmanızı sağlar. Partnerinize karşı bazı konularda bağışlayıcı olmanız olumsuz duyguların da kaybolmasına neden olur. Partnerinizin sizi anlamadığı dinlemediği konusunda çok fazla endişelenip bu konuda kafa yormak olumsuz bir iletişim ve vücut diline neden olacağından ötürü aslında korktuğunuz olayı başınıza getirir. Yani partneriniz bu korkuyla büründüğünüz kişiliği cidden dinlemez ve anlamak istemez.