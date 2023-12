Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Evliliklerde yapılan ilk hata bu! Evlilik kurtaran 4 tüyo

2. Karşımızdakinin derdini anlamalıyız: Biriyle etkili iletişim kurmak, anlamak ve anlaşılmak istiyorsanız, ilk adım onu anlamaya çalışmaktır. İletişimde en çok yapılan hata önce anlaşılmaya çalışmaktır. Sürekli diğer kişiyi etkilemek ve kendimize hak verilmesini görmek için anlatır dururuz. Karşı tarafı daha az dinler ya da es geçeriz.

Anlaşılmak o an o kadar önemlidir ki, anlamaya çalışmayı unuturuz. Sonunda da şu cümleleri çok fazla duyarız. 'Her yolu denedim, güzelce sakince anlattım, neler neler söyledim ama anlamadı!' Bununla da kalmaz, anlaşılmamak durumuna o kadar uyum gösterir ve inanırız ki, sonunda hissedilen bu çaresizlikle birlikte kendimizi çok anlaşılmamış, çaresiz ve yalnız hissederiz. Hep siz konuşmaya çalışır ve en iyisini sizin bildiğinize inanırsanız diğer insanları asla anlayamazsınız. Her şeyi bildiğinizi zannederseniz karşıdaki kişiyi dinleyemezsiniz.