Kocaeli Büyükşehir’e Sıfır Atık teşekkürü

KocaeliBüyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Sıfır Atık Festivali" önceki gün başladı. Festivale mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sıfır atık hareketinin yaygınlaştırılmasında yerel yönetimlerin önemli aktörler olduğunu belirtti. Bu anlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, çevre konularında gösterdiği hassasiyet ve yürüttüğü faaliyetlerin takdire şayan olduğunu aktaran Erdoğan, "Kocaeli Sıfır Atık Festivali'nin güçlü bir çevre bilinci kazandırmasında öncü olacağına inanıyorum. Bu vesileyle 7'den 70'e herkesi sıfır atık hareketine katılmaya davet ediyorum" dedi. İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması konularının ele alınacağı etkinlik, bugün sona erecek.